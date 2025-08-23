Nach einem Brand im Gleisbereich des Bahnhofs Wuppertal-Oberbarmen laufen Ermittlungen. (Thomas Banneyer / dpa / Thomas Banneyer)

Unbekannte hätten das Feuer gestern Abend mithilfe eines Brandbeschleunigers gelegt, teilte die Polizei mit. Zudem seien zwei Kabel durchtrennt worden. Der Staatsschutz ermittele. Den Angaben zufolge konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Auswirkungen auf den Bahnverkehr habe es nicht gegeben.

Vor knapp einem Monat waren in Nordrhein-Westfalen zwei Brandsätze an der Bahnstrecke Düsseldorf-Duisburg gezündet worden, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr führte. Nach Angaben von Landesinnenminister Reul wurde der Anschlag mutmaßlich von Linksextremisten begangen.

