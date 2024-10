Michael Kellner moniert, dass beim Industriegipfel des Kanzlers der Mittelstand fehlte. (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Neue Runde getrennter Gespräche

Sozialdemokraten, FDP und Grüne sind uneins über den Kurs in der Finanz- und Wirtschaftspolitik und führen teilweise getrennt voneinander Gespräche mit Vertretern von deutschen Unternehmen und Verbänden. Das soll offenbar so weitergehen: Nachdem Regierungssprecher Hebestreit angekündigt hat, Bundeskanzler Scholz werde Mitte November erneut mit Industrievertretern und Gewerkschaften sprechen, lud auch die FDP-Fraktion zu einem weiteren Spitzentreffen ein. Es soll am kommenden Montag stattfinden.

Zu Wochenbeginn hatten Scholz und Lindner an zwei unterschiedlichen Beratungen zur Konjunkturlage teilgenommen. Vor allem Vertreter von Opposition und Wirtschaft bewerteten die beiden Treffen zum einen als Konkurrenzveranstaltungen von SPD und FDP. Zum anderen kritisierten sie, dass es überhaupt weitere solcher Treffen gibt. Es hieß, nötig seien stattdessen endlich konkrete Beschlüsse.

