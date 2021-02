Staatsstreich Myanmar - was der Putsch des Militärs bedeutet

Putsch in Myanmar: Ein Panzer blockiert die Straße, die zum Parlament führt. (AFP/Stringer)

In dem südostasiatischen Land Myanmar hat wieder das Militärs die Macht übernommen. Dabei gab es erst seit zehn Jahren einen zivilen Präsidenten als Staatsoberhaupt. Davor herrschte schon rund 50 Jahre lang eine Militärjunta. Was hat der Staatsstreich zu bedeuten? Eine Übersicht.

Wodurch kam der Putsch in Myanmar zustande?

Seit den Wahlen im November 2020 haben die Spannungen in Myanmar zugenommen. Die Wahlergebnisse waren gegensätzlich zu den Interessen des Militärs, dem bis heute 25 Prozent der Parlamentssitze reserviert sind. "Die Nationale Liga für Demokratie (NLD) gewann die große Mehrheit der Sitze und die vom Militär gestützte politische Partei hat nur wenige Sitze bekommen. Das sei enttäuschend für den Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing gewesen", sagte Melissa Crouch, Professorin für die Politik Myanmars von der australischen Universität New South Wales. Min Aung Hlaing habe gehofft, dass die militärnahe USDP ein Drittel der Sitze bekäme und er dadurch Präsident würde, so Crouch.

Seitdem hat das Militär das Wahlergebnis öffentlich angezweifelt und vor allem den Wahlprozess und die Wählerlisten ins Visier genommen. Das Militär äußerte sogar den Vorwurf des Wahlbetrugs. Beweise dafür gibt es jedoch keine.

Was genau ist bei dem Staatsstreich bislang geschehen?

In dem konzertierten Staatsstreich hat das Militär in der Nacht überall im Land Vertreter der Regierungspartei mitgenommen und festgesetzt – allen voran Friedensnobelpreisträgerin und De-Facto-Regierungschefin San Suu Kyi sowie Staatspräsident Win Myint.

Am Tag des Putsches (01.02.2020) hätte das gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung in der Hauptstadt Naypyidaw zusammenkommen sollen. Am Wochenende bereits waren Unterstützer des Militärs auf der Straße und riefen die Armee zum Handeln auf.

(AFP / Ye Aung Thu)Der Tag - Militärputsch in Myanmar Das Militär in Myanmar hat die aktuelle Regierung festgesetzt und die Macht übernommen. Was das für die Demokratiebewegung heißt und was der Putsch für Regierungschefin Aung Sang Suu Kyi bedeutet.

Berichten zufolge wurden Internet- und Telefonleitungen vom Militär gekappt. Zudem wurde der staatliche Rundfunk kaltgestellt, weder Fernsehen noch Hörfunk können senden, nur noch Unterhaltungssender und der Kanal des Militärs erreichen die Bevölkerung. Über den militäreigenen Kanal verkündete die Armee auch den Notstand, der nun ein Jahr lang andauern soll und an dessen Ende es Neuwahlen geben soll. Bis dahin ist Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing an der Macht. Er gilt als Hauptverantwortlicher der blutigen Vertreibungen der muslimischen Minderheit der Rohingya.

Worauf fußen die Vorwürfe, die Wahl sei nicht legitim gewesen?

In die Kritik ist die Parlamentswahl 2020 schon im Vorfeld gekommen. Ausschlaggebend dafür war die Entscheidung der Wahlkommission, die Wahl in einigen Teilen Myanmars, die mehrheitlich von ethnischen Minderheiten bewohnt sind, auszusetzen. Dabei wurde auf andauernde Konflikte und steigende Infektionszahlen mit COVID-19 verwiesen und die Maßnahmen als Sicherheitsgründe deklariert. Von den etwa 37 Millionen Wahlberechtigten in Myanmar wurden mehr als 1,4 Millionen der Wahlgang verwehrt. Der Großteil davon sind Anhänger ethnischer Minderheiten – die Rohingya fallen hier jedoch nicht ins Gewicht, da diese ohnehin nicht wahlberechtigt sind, da ihnen 1982 die Staatsbürgerschaft entzogen worden war.

(AFP / Fred Dufour)Rohingya - Die Ungewollten in Myanmar Das Verfahren gegen Maynmar vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag: Dem Land wird Völkermord an den muslimischen Rohingya vorgeworfen. Vor Ort findet das Vorgehen der Armee jedoch Beifall in der Bevölkerung.

Verschiedene internationale Wahlbeobachter attestierten der Wahl grundlegende Mängel, sowie, dass sie frei und fair verlief. Lokale Wahlbeobachter sahen keinen nennenswerten Unregelmäßigkeiten und ein glaubwürdiges Ereignis.

Was für Konsequenzen wird der Putsch haben?

Die Vereinten Nationen sowie die EU haben den Militärputsch bereits auf das Schärfste verurteilt. Der Putsch selbst werde international - insbesondere von Seiten der EU und der USA zu mehr Sanktionen führen, vermutet Myanmar-Experte Felix Hajduk. "Es wird wieder wie vor 2010 einen Paria-Status geben für Myanmar, als ein in vielen Teilen der Welt geächtetes, juntaregiertes Land. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Bezug auf den Coup in Myanmar keine scharfen Reaktionen geben wird. Inwiefern die jedoch die Handels- und Interessenkalküle des Militärs verändern werden, da bin ich mir sehr unsicher, denn die Geschichte des modernen Myanmar hat gezeigt, dass die Eliten des Landes auf internationalen Druck sehr spärlich, wenn überhaupt reagieren."

UN-Generalsekretär António Guterres sah einen schweren Schlag gegen demokratische Reformen in Myanmar. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte, der Putsch gefährde bisherige Fortschritte und forderte, die festgenommenen Mitglieder von Parlament und Regierung, einschließlich der Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi, umgehend frei zu lassen. Ähnlich äußerten sich Spitzenvertreter der USA. EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärten, die Armee müsse den Ausgang der im November abgehaltenen Parlamentswahlen respektieren.

Wie steht die Bevölkerung zu den Geschehnissen?

Einen etwaigen Putsch deutete Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing bereits kurz vor der Wahl an. Min Aung Hlaing brachte sich mit scharfer Kritik an der Wahlkommission in die politische Debatte ein und ließ in einem Militärstatement anklingen, Präsident Win Myint abzusetzen. Damit schürte er die Ängste der Bevölkerung, wieder in eine Militärdiktatur zu verfallen. Die 2008 verabschiedete und heute gültige Verfassung entstand noch in der Militärdiktatur. In ihr ist geregelt, dass ein Viertel der Parlamentssitze für die Streitkräfte reserviert sind. Damit sorgte das Militär dafür, dass es trotz der demokratischen Reformen der Zeit nicht an politischem Einfluss verliert. Zudem verfügt das Militär mit seinen 25 Prozent über eine Speerminorität bei Verfassungsänderungen – wovon es in der Vergangenheit auch bereits Gebrauch gemacht hat.

"Es sieht aus wie ein Putsch, das Militär nennt es jedoch eine legitime Verfassungsnotlage. Für die meisten Bewohner Myanmars fühlt es sich aber an wie ein Rückfall in finstere Zeiten", sagte Melissa Crouch von der Universität New South Wales.