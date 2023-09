Bewaffneter Angriff

Banjska: Kosovarische Polizei transportiert einen Verletzten ab. (AFP / STRINGER)

An öffentlichen Gebäuden wehen die Flaggen auf Halbmast. Das Land ehrt damit den Polizisten, der am Sonntag bei einer Schießerei getötet wurde. Ein serbisches Kampfkommando hatte in einem Dorf unweit der Grenze zu Serbien kosovarische Polizisten angegriffen und ein serbisch-orthodoxes Kloster zeitweise unter seine Kontrolle gebracht. Bei den Gefechten wurden auch drei serbische Kämpfer getötet. Der kosovarische Ministerpräsident Kurti bezeichnete die Angriffe als "Terrorakt".

Serbiens Präsident Vucic verurteilte die Tötung des Polizisten und versicherte, Belgrad habe mit dem Angriff nichts zu tun.

