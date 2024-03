Nach Anschlag mit mehr als 130 Toten

Menschen legen in Gedenken an die Opfer des Anschlags Blumen vor der Crocus City Hall nahe Moskau nieder. (AFP / OLGA MALTSEVA)

Viele der bei dem Anschlag 152 Verletzten seien weiter in kritischer Verfassung, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium für die Region Moskau. In Moskau standen Bürgerinnen und Bürger im Regen in langen Warteschlangen, um Blut für die Verletzten zu spenden. Große Veranstaltungen im Land wurden abgesagt. Museen und Theater blieben geschlossen. Im Ausland schlossen sich Serbien und Nicaragua mit eigenen Trauertagen dem Gedenken an.

USA schreiben Attentat IS-Ableger zu

Die USA bekräftigten ihre Einschätzung, dass der afghanische Ableger der Terrormiliz IS den Anschlag verübt hat. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Watson, betonte, es gebe keinerlei ukrainische Beteiligung.

Der russische Präsident Putin hatte gestern in einer Fernsehansprache eine Verbindung zur Ukraine nahegelegt - und war nicht darauf eingegangen, dass der IS die Tat für sich reklamiert hatte. Putin sagte, einige der elf festgenommenen Männer hätten versucht, sich in die Ukraine abzusetzen. Kiew wies die Vorwürfe aus Moskau umgehend zurück. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, der russische Präsident Putin wolle die Schuld auf die Ukraine abwälzen und suche einen "Sündenbock".

IS verbreitet Video von Angriff auf Konzertsaal bei Moskau

Der IS verbreitete inzwischen auf Telegram Fotos, die die Angreifer zeigen sollen, sowie ein mutmaßlich von ihnen gedrehtes Tatvideo. Zu sehen sind darauf mehrere mit Sturmgewehren und Messern bewaffnete Männer, die offenbar in der Eingangshalle des Konzertsaals Schüsse abfeuern. Diverse Fachleute bewerten die Aufnahmen und das Bekennerschreiben als echt.

Maskierte Angreifer waren am Freitagabend in die voll besetzte Crocus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk eingedrungen und hatten dort das Feuer eröffnet.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 24.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.