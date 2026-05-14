Die Augsburger Grabreliefs zeigen Motive aus dem Wein- und Textilhandel. Sie waren an den Grabmonumenten römischer Händlerfamilien angebracht, die aus Augusta Vindelicum stammten - dem heutigen Augsburg. (picture alliance / dpa / Stefan Puchner)

Wie die Augsburger Stadtverwaltung mitteilte, will das Museo delle Civiltà (Museum der Zivilisationen) in der italienischen Hauptstadt drei etwa 1.800 Jahre alte römische Grabreliefs aus Augsburg zeigen.

Die Steinblöcke sollen von Oktober bis Januar in einer Ausstellung zu sehen sein, in der der Handel im Römischen Reich thematisiert wird. Laut der Stadt Augsburg werden voraussichtlich rund 500 Exponate aus italienischen und internationalen Museen zu sehen sein.

Teil der Grabmonumente römischer Händlerfamilien

Die Augsburger Grabreliefs zeigen Motive aus dem Wein- und Textilhandel. Sie waren an den Grabmonumenten römischer Händlerfamilien angebracht, die aus Augusta Vindelicum stammten - wie das römische Augsburg einst hieß.

Die Familien demonstrierten mit der Grabdarstellung ihren wirtschaftlichen Erfolg. Die Augsburger Objekte würden "durch ihre gute Erhaltung und den Detailreichtum" herausstechen, teilte die Stadt Augsburg mit.

"Dass die Auftraggeber der antiken Grabmäler jemals persönlich bis in die Hauptstadt Rom gereist waren, ist eher unwahrscheinlich", sagte Augsburgs Stadtarchäologe Sebastian Gairhos. Umso außergewöhnlicher sei die Tatsache, dass jetzt ihre Reliefs die Reise antreten könnten.

Römermuseum und Landesausstellung geplant

Der Name Augsburgs erinnert an den römischen Kaiser Augustus, der vor mehr als 2.000 Jahren die Gründung der Stadt eingeleitet haben soll. Augusta Vindelicum wurde später von den Römern zur Hauptstadt ihrer Provinz Raetien gemacht.

Um die römische Geschichte der Stadt modern zu präsentieren, will Bayerns drittgrößte Stadt in den kommenden Jahren auf dem Gelände des früheren Gefängnisses im Augsburger Zentrum ein neues Museum errichten. Die Hälfte der geplanten Investitionskosten in Höhe von 60 Millionen Euro will der Freistaat tragen. Im kommenden Jahrzehnt soll es in Augsburg sowie in Kempten und Straubing als weiteren römischen Standorten in Bayern eine große Römer-Landesausstellung geben.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.