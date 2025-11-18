Schärfere Sicherheitsmaßnahmen

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg kann unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen geöffnet werden. (Bild von 2024) (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Veranstalter habe nun die entsprechende Genehmigung erhalten. In der vergangenen Woche hatten sich die Stadt Magdeburg, das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt und die Polizei darauf verständigt, die Sicherheitsmaßnahmen nochmals zu verstärken. So gilt etwa für den Zeitraum der Veranstaltung tagsüber in Teilen der Innenstadt ein Fahrverbot für Lkw.

Im vergangenen Jahr waren bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit einem Pkw sechs Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.