Nach Großbrand

Das Feuer war am Donnerstagabend in einem Gewerbebetrieb ausgebrochen. (IMAGO / Panama Pictures / IMAGO / Christoph Hardt)

Salzsäure entstehe oft bei einem Brand chlorhaltiger Materialien im Zusammenspiel mit Löschwasser, sagte ein Sprecher. Da die Feuerwehr noch im Einsatz sei, gebe es keine Entwarnung. Die Bewohner umliegender Häuser wurden aufgerufen, Möbel und Spielzeug im Garten oder auf dem Balkon zu reinigen und kein selbst angebautes Obst oder Gemüse zu verzehren.

Das Feuer war gestern Abend in einem Gewerbebetrieb, der Folien für die Lebensmittelindustrie herstellt, ausgebrochen. Die Brandursache ist nicht bekannt.

