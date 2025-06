Lichtverschmutzung

Stadtpflanzen bekommen zu wenig Winterruhe

Bäume und Pflanzen in Städten bekommen immer weniger Winterruhe - das liegt vor allem am vielen Licht in den Städten. Forschende, unter anderem vom Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei fanden heraus, dass künstliches Licht die Vegetationsperiode von Stadtpflanzen um bis zu drei Wochen verlängern kann.