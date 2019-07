Stadtplanung „Kunst kann Energien in langwierige Prozesse bringen.“

Wie wollen wir in Zukunft leben, wer plant das und wer kann dabei helfen? Wie Kultur die Stadtplanung unterstützen kann, untersucht die Anthologie "Komplement und Verstärker". „Kunst kann Energien in langwierige Prozesse bringen“, so die Stadtplanerin Isabel Maria Finkenberger im Deutschlandfunk.

Isabel Maria Finkenberger im Corsogespräch mit Ulrich Biermann

