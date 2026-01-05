Anschlag in Berlin

Stromausfall in Berlin: Notunterkünfte eingerichtet (dpa / Sebastian Gollnow)

Eine Sprecherin sagte der Funke-Mediengruppe, die Netzbetreiber in Deutschland stellten zwar jeden Tag die Versorgung sicher. Es sei aber nicht möglich, die Infrastruktur in Deutschland vollständig gegen derartige und gezielte Angriffe zu schützen. Man rate den Menschen daher, Vorsorge für Ausfälle zu treffen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt etwa, dass sich Haushalte insbesondere durch das Anlegen von Vorräten für mehrere Tage auf Krisen und Notfälle vorbereiten.

Seit Samstag sind in Teilen Berlins Tausende Haushalte und Betriebe ohne Strom. Behörden gehen von Brandstiftung durch Linksextremisten aus.

