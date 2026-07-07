Städte schlagen in Berlin Alarm: "Wir sind in einer ganz dramatischen Lage"

Mit Feuerwehr-, Rettungs und Straßenreinigungsfahrzeugen haben Kommunalpolitiker aus mehreren Bundesländern in Berlin für finanzielle Soforthilfen demonstriert.

    Bei einer Demonstration von Städten und Kommunen für mehr finanzielle Unterstützung durch den Bund sind Plakate mit der Aufschrift „Kommunen am Limit“ zu sehen.
    Unter dem Titel „Für die Würde unserer Städte“ sind Oberbürgermeister und Kämmerer mit einer Fahrzeugkolonne aus Feuerwehrautos und Rettungswagen nach Berlin gefahren, um eine kurzfristige finanzielle Entlastung zu fordern. (picture alliance/dpa/Jens Kalaene)
    Die Politiker fuhren am Vormittag vor dem Kanzleramt und dem Finanzministerium auf. Oberhausens Oberbürgermeister Berg, SPD, sagte, die Finanznot der Städte sei dramatisch. Duisburgs Stadtdirektor Murrack, ebenfalls SPD, meinte, offenbar wüssten in Berlin alle über die Lage Bescheid, trotzdem bewege sich nichts. Daher demonstriere man mit verschiedenen Fahrzeugen, welche wichtigen Leistungen die Kommunen erbrächten.
    Bundeskanzler Merz hatte sich jüngst mit den Ministerpräsidenten auf eine Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen verständigt. Aus Sicht der Kommunen reicht das jedoch nicht aus, um die Finanznot zu überwinden.
    Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.