Städte schlagen in Berlin Alarm: "Wir sind in einer ganz dramatischen Lage"

Die Politiker fuhren am Vormittag vor dem Kanzleramt und dem Finanzministerium auf. Oberhausens Oberbürgermeister Berg, SPD, sagte, die Finanznot der Städte sei dramatisch. Duisburgs Stadtdirektor Murrack, ebenfalls SPD, meinte, offenbar wüssten in Berlin alle über die Lage Bescheid, trotzdem bewege sich nichts. Daher demonstriere man mit verschiedenen Fahrzeugen, welche wichtigen Leistungen die Kommunen erbrächten.
Bundeskanzler Merz hatte sich jüngst mit den Ministerpräsidenten auf eine Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen verständigt. Aus Sicht der Kommunen reicht das jedoch nicht aus, um die Finanznot zu überwinden.
Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.