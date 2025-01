Daseinsvorsorge

Der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Berghegger, sagte im Deutschlandfunk, es brauche nun eine ehrliche Diskussion darüber, welche Ebene welche Aufgabe erledige . Bund, Länder und Kommunen kümmerten sich teilweise um die selbe Arbeit und niemand wisse so richtig, wer verantwortlich sei. Berghegger sieht die Kommunen dabei am Ende ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit angekommen. Wenn Infrastruktur und Leistung vor Ort aber nicht mehr gegeben seien, verlöre der Bürger das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des ganzen Staates.