Für mehr Vertrauen der Bürger

André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (IMAGO / Marten Ronneburg)

Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Bürgerinnen und Bürger erwarteten, dass das Land handlungsfähig sei und sich die Dinge zum Besseren veränderten. Dann seien die Bürger auch bereit, vorübergehend Belastungen und Einschränkungen zu akzeptieren. Hierfür sei aber eine deutlich bessere und klarere Kommunikation der Bundespolitik notwendig, betonte Berghegger.

Als eines von mehreren Themen müsse ein Schwerpunkt für die Bundesregierung auf der Konsolidierung der Staatsfinanzen liegen, um Investitionen in die Zukunft des Landes zu ermöglichen. Der Städtebund-Geschäftsführer forderte die demokratischen Parteien auf, sich gemeinsam auf dieses Ziel zu verpflichten und auch bereit zu sein, bisherige Forderungen zurückzustellen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.