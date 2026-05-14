Für mehr Vertrauen der Bürger

Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Bevölkerung erwarte, dass das Land handlungsfähig sei und sich die Dinge zum Besseren veränderten. Dann sei sie auch bereit, vorübergehend Belastungen und Einschränkungen zu akzeptieren. Einen Schwerpunkt müsse die Koalition auf der Konsolidierung der Staatsfinanzen legen, um Investitionen in die Zukunft des Landes zu ermöglichen. Der Städtebund-Geschäftsführer forderte die demokratischen Parteien auf, sich gemeinsam auf dieses Ziel zu verpflichten und auch bereit zu sein, bisherige Forderungen zurückzustellen.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.