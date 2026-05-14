Für mehr Vertrauen der Bürger
Städte- und Gemeindebund fordert von der Bundesregierung bessere Kommunikation und Kompromissbereitschaft

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Bundesregierung zu mehr Pragmatismus und einer besseren Kommunikation aufgerufen.

    Das Foto zeigt André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
    André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (IMAGO / Marten Ronneburg)
    Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Bevölkerung erwarte, dass das Land handlungsfähig sei und sich die Dinge zum Besseren veränderten. Dann sei sie auch bereit, vorübergehend Belastungen und Einschränkungen zu akzeptieren. Einen Schwerpunkt müsse die Koalition auf der Konsolidierung der Staatsfinanzen legen, um Investitionen in die Zukunft des Landes zu ermöglichen. Der Städtebund-Geschäftsführer forderte die demokratischen Parteien auf, sich gemeinsam auf dieses Ziel zu verpflichten und auch bereit zu sein, bisherige Forderungen zurückzustellen.
    Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.