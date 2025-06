Wasserversorgung

Die Versorgung mit Trinkwasser wird immer schwieriger. (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Expertenschätzungen zufolge müssten jährlich allein im Bereich der Klimaanpassung bis zu acht Milliarden Euro investiert werden, sagte der Beigeordnete Düsterdiek der "Rheinischen Post". Diese Investitionen könnten die Kommunen nicht alleine tragen. Düsterdiek verwies dabei auf die Nationale Wasserstrategie des Bundes, die nun zeitnah mit Ländern und Kommunen umgesetzt werden müsse. Laut einer Studie des Instituts für sozial-ökologische Forschung wird in zahlreichen Regionen das Grundwasser knapp. In rund der Hälfte der gut 400 Landkreise und kreisfreien Städte werde mehr Wasser entnommen, als an Regen nachkomme.

Besonders betroffen sind Regionen im Osten und in Niedersachsen sowie Ballungszentren entlang des Rheins.

