Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post", alle Industriestaaten konkurrierten um Fachkräfte. Wenn etwa ein Informatiker aus Pakistan oder Indien auf einen Termin im Konsulat Monate warten müsse, werde er im Zweifel ein anderes Zielland wählen. Daher sei es wichtig, die Verfahren zu beschleunigen und zu digitalisieren. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks forderte, das Zuwanderungsrecht müsse entbürokratisiert werden. Das Bundeskabinett will am Vormittag eine Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes auf den Weg bringen.

