Deutscher Städtetag (picture alliance / dts-Agentur)

Hauptgeschäftsführer Schuchardt sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, zahlreiche aus Syrien geflüchtete Menschen seien im deutschen Arbeitsmarkt angekommen. Dazu gehörten Branchen, die händeringend nach Fachkräften suchten. Er gehe davon aus, dass die Bundesregierung dafür eine Regelung finden werde.

Insgesamt sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit derzeit 320.000 Syrer in Deutschland beschäftigt, davon 266.100 sozialversicherungspflichtig.

Bundeskanzler Merz hatte nach einem Treffen mit dem syrischen Übergangspräsidenten al-Scharaa am Montag gesagt, dass in den nächsten drei Jahren 80 Prozent der Syrer in Deutschland in ihr Heimatland zurückkehren sollten. Später sagte er, diese Zahl habe der syrische Präsident genannt.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.