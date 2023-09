Proteste von Kliniken

Krankenhäuser rufen zu einem bundesweiten Protesttag auf und fordern mehr Geld vom Bund (imago images / Shotshop / Monkey Business 2 via www.imago-images.de)

Wegen der akuten Finanznot vieler Standorte verlangen die Krankenhäuser zusätzliches Geld vom Bund. Gesundheitsminister Lauterbach lehnt dies allerdings ab. Unter dem Motto "Stoppt das Krankenhaussterben!" hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft deshalb für den Vormittag zu einer zentralen Kundgebung in Berlin aufgerufen. Demonstrationen für einen Inflationsausgleich sind auch in weiteren Städten angekündigt, etwa in Hannover, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Mainz, Saarbrücken und Stuttgart. Die extrem gestiegenen Preise würden viele Kliniken in die Knie zwingen, erklärten die Initiatoren. Kaum ein Haus könne die Ausgaben noch aus den laufenden Einnahmen begleichen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.