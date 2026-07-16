Wegen Hitze und Trockenheit
Städtetag ruft zu bewussterem Umgang mit Wasser auf

Der Deutsche Städtetag ruft zu einem bewussten Umgang mit Wasser auf.

    Nahaufnahme eines tropfenden Wasserhahns
    Wasser kann je nach Region und Wetter auch in Deutschland knapp werden. (picture alliance / Wolfgang Maria Weber )
    Hauptgeschäftsführer Schuchardt sagte der Funke-Mediengruppe, Wasser sei keine unbegrenzte Ressource mehr. Die heißen Sommer der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass es auch in Deutschland saisonal und regional zu Wasserknappheit kommen könne. Schuchardt forderte zudem Bund und Länder dazu auf, für kommerzielle Nutzer einheitliche Entnahmeentgelte aus Grundwasser und Oberflächengewässern festzulegen. Hier brauche es Anreize zum Wassersparen. Zudem könnten die Einnahmen für Maßnahmen zum Gewässerschutz eingesetzt werden.
    Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.