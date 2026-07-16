Aufruf zu bewusstem Umgang

Hauptgeschäftsführer Schuchardt sagte der Funke-Mediengruppe, Wasser sei keine unbegrenzte Ressource mehr. Die heißen Sommer der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass es auch in Deutschland saisonal und regional zu Wasserknappheit kommen könne. Schuchardt forderte zudem Bund und Länder dazu auf, für kommerzielle Nutzer einheitliche Entnahmeentgelte aus Grundwasser und Oberflächengewässern festzulegen. Hier brauche es Anreize zum Wassersparen. Zudem könnten die Einnahmen für Maßnahmen zum Gewässerschutz eingesetzt werden.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.