Erderwärmung

Ein konkretes Beispiel: Durch die Entsiegelung dieser Schulhoffläche kann Regenwasser ins Grundwasser einsickern, Pflanzen bewässern und über die Verdunstung die Umgebung kühlen. (picture alliance/Rupert Oberhäuser)

Hauptgeschäftsführer Schuchardt sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, das sei kein "Nice to have", sondern existenziell für die hiesige Zukunft. Für die Städte sei die Anpassung an die Erhitzung eine Daueraufgabe, die Jahrzehnte benötigen werde. So gehe es etwa um Milliardeninvestitionen, die die Kommunen angesichts ihrer dramatischen Finanzlage alleine nicht stemmen könnten. Weiter erklärte Schuchardt, die Umsetzung von Konzepten zur Hitzevorsorge wie Entsiegelung, Stadtgrün oder Wasseraufnahme müssten "dauerhaft und planbar" von Bund und Ländern mitfinanziert werden.

Bestehende Förderprogramme reichten dazu nicht aus, fügte der Städtetags-Hauptgeschäftsführer hinzu.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.