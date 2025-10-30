Kommunalfinanzen

Der Vizepräsident des Deutschen Städtetags und Saarbrücker Oberbürgermeister, Uwe Conradt (picture alliance / BeckerBredel / BeckerBredel)

Die Kommunen drohten finanziell unterzugehen, sagte der Oberbürgermeister von Saarbrücken im Deutschlandfunk. Der CDU-Politiker wies darauf hin, dass sich die Defizite im vergangenen Jahr vervierfacht hätten, mit weiter steigender Tendenz. Dies habe massive Auswirkungen auf die gesamte kommunale Daseinsvorsorge.

Conradt gehört zu den Unterzeichnern eines Briefs an Bundeskanzler Merz, in dem die Bürgermeister mehrerer großer Städte auf ihre finanziellen Nöte hingewiesen haben. In dem Schreiben beklagten sie, die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben öffne sich immer weiter. Die Stadtoberhäupter forderten unter anderem, dass der Bund alle Kosten übernimmt, die für die Kommunen durch neue Bundesgesetze entstehen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.