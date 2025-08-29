10 Jahre "Wir schaffen das!"

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) (imago / epd / Heike Lyding)

Die Aussage "Wir schaffen das!" der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel sei damals ein richtiges Signal für die Menschlichkeit gewesen, sagte der Leipziger Oberbürgermeister im Deutschlandfunk. Man habe viel erreicht, aber die Integrationsaufgaben nicht gut gemeistert. So habe man den Menschen zwar schnell ein Dach über dem Kopf geben können. Bei der Bereitstellung von Kita- oder Schulplätzen seien die Kommunen dann aber alleine gelassen worden, erklärte Jung. Heute habe Deutschland ein Problem mit jungen, alleinstehenden Männern, die überdurchschnittlich in den Kriminalstatistiken vorkämen. Ihnen müsse man eine Perspektive geben.

Der Migrationsexperte Gerald Knaus verwies ebenfalls im Deutschlandfunk darauf, dass sich in der Türkei noch 2,7 Millionen Flüchtlinge überwiegend aus Syrien aufhielten. Für welchen Weg sich diese Menschen entschließen würden - ob für eine Rückkehr in ihr Heimatland oder für eine fortgesetzte Flucht - entscheide darüber, ob sich eine Situation wie 2015 wiederholen könne.

