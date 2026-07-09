Gesundheit

Stiko hebt Empfehlung für Corona-Basisimpfungen auf. (IMAGO / Bihlmayerfotografie / IMAGO / Michael Bihlmayer)

Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, verfügen inzwischen mehr als 95 Prozent der Erwachsenen in Deutschland nach durchgemachten Corona-Infektionen oder -Impfungen über eine breite Immunität. Somit seien gesunde Erwachsene nun in der Regel gut vor schweren Krankheitsverläufen geschützt.

Für besonders gefährdete Gruppen wird weiter eine jährliche Auffrischungsimpfung im Spätsommer oder Frühherbst empfohlen. Das gilt für Menschen ab 75 Jahren oder mit Grunderkrankungen, Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches Personal etwa auf Intensivstationen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.