Bundeskanzler Merz bei seiner Rede in Stockholm (picture alliance / TT NEWS AGENCY / Stefan Jerrevång / TT)

Die Stärke des Bündnisses hänge nicht allein von der Truppenzahl ab, sondern von gemeinsamen Zielen; und diese Einigkeit bestehe nach wie vor, sagte Merz bei einem Parteitag der schwedischen Konservativen in Stockholm. Er habe keinen Zweifel daran, dass die USA ein großes Interesse daran hätten, einen starken europäischen Teil der NATO an ihrer Seite zu haben, und umgekehrt.

Das US-Verteidigungsministerium hatte angekündigt, rund 5.000 der etwa 39.000 in Deutschland stationierten Soldaten abzuziehen. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Präsident Trump und Merz.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.