Das teilte Bundesaußenministerin Baerbock vor ihrer Abreise mit. Russlands Staatschef Putin habe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gezeigt, dass er vor keiner Norm Halt mache, die nicht mit Macht verteidigt werde. Die NATO solle gestärkt werden, damit die Menschen innerhalb der Allianz in Sicherheit leben könnten. Der nächste logische Schritt sei der Beitritt Schwedens.

Die NATO-Außenministerinnen und -minister kommen heute und morgen zu ihrem informellen Treffen in der norwegischen Hauptstadt zusammen. Themen der Beratungen sind der Krieg in der Ukraine, die Stärkung der Ostflanke und der anstehende Gipfel Mitte Juli in Litauen.

