Protestkundgebung der IG Metall in Siegen (Benjamin Westhoff / dpa / Benjamin Westhoff)

An einer Demonstration und einer anschließenden Kundgebung in Kreuztal beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen. Thyssenkrupp hatte kürzlich Maßnahmen vorgestellt, mit denen das Unternehmen im Stahlbereich wieder wettbewerbsfähig werden will. Dazu zählt neben einem massiven Stellenabbau auch die Schließung eines Standortes in Kreuztal-Eichen mit rund 600 Beschäftigten.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.