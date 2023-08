Die Rettungsmission wurde in Pakistan gebannt verfolgt - hier in einem Barbiergeschäft in der Millionenstadt Lahore. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / K.M. Chaudary)

Sechs Kinder und zwei Erwachsene mussten bis zu fünfzehn Stunden lang in der Gondel in 300 Metern Höhe ausharren. Am Morgen waren zwei der drei Stahlseile gerissen. Spezialkräfte der Armee hangelten sich an dem letzten verbliebenen Draht entlang. Zuvor konnte bis zum Einbruch der Dunkelheit ein Teil der Insassen per Helikopter gerettet werden.

In der bergigen Region im Norden Pakistans werden Seilbahnen als alltägliches Transportmittel genutzt. Viele von ihnen gelten als schlecht gewartet.

