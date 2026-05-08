Neuer Wehrdienst

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums sollen ab Mitte kommenden Jahres flächendeckend junge Menschen auf ihre Eignung für den Wehrdienst untersucht werden können. Die Musterungen sollen an zentralen und gut erreichbaren Orten durchgeführt werden. In 16 Städten werden dafür Standorte außerhalb der Kasernen eingerichtet. Acht Musterungszentren entstehen in Städten, die bislang kein Bundeswehr-Standort sind. Dazu gehören unter anderem Braunschweig, Dortmund, Jena, Würzburg und Kempten.
Die Einrichtung von Musterungszentren ist Teil der Wehrdienstreform, die zu Jahresbeginn in Kraft getreten ist.
Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.