Neuer Wehrdienst

Die Musterungszentren werden vor allem in Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte sein. (picture alliance / ZB / Volkmar Heinz)

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereitet sich die Bundeswehr damit auf eine mögliche flächendeckende Musterung vor. Für die Standort-Entscheidungen wurden laut Ministerium aktuelle Daten der statistischen Bevölkerungsverteilung ausgewertet. Ziel war es demnach, gezielt Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte und einem potenziell großen Bewerberaufkommen auszuwählen.

Außerdem gibt es inzwischen offenbar Zahlen zu den Fragebögen der Bundeswehr an junge Männer. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland haben knapp drei Viertel der 18-Jährigen darauf reagiert. 28 Prozent hätten das Schreiben ignoriert, obwohl die Beantwortung verpflichtend ist. Ihnen drohen laut einem Bericht des "Spiegel" jetzt Bußgelder von 250 Euro.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.