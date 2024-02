Szene aus "Star Wars Episode IV - Eine neue Hoffnung" (imago / Everett Collection)

Das Skript mit dem Titel "The Adventures of Luke Starkiller" stammt vom ersten "Star Wars"-Film von 1977, der inzwischen auch unter dem Namen "Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung" bekannt ist. Der Schauspieler Harrison Ford soll das Drehbuch einst in einer Londoner Wohnung zurückgelassen haben. Ein österreichischer Privatsammler ersteigerte es nun im Auktionshaus Excalibur Auctions in Kings Langley nahe London. Laut Nachrichtenagentur PA beinhaltet das unvollständige Drehbuch auch Szenen, die später wegfielen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.