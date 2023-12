Antisemitismus an Universitäten

Bildungsministerin Stark-Watzinger fordert härteres Vorgehen gegen Antisemitismus an Hochschulen. (imago images / dts Nachrichtenagentur)

Es gehe da auch um die Ausübung des Hausrechts bis hin zur Exmatrikulation in besonders schweren Fällen, sagte die FDP-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Was vor dem 7. Oktober vielleicht nur gedacht und nicht gelebt worden sei, zeige sich jetzt ganz öffentlich - auch in den Hochschulen. Diese seien zwar Orte maximaler Freiheit, aber sie seien nicht rechtsfrei, betonte die Ministerin. Neben aller Prävention müssten Antisemiten die Konsequenz des eigenen Handelns zu spüren bekommen.

Am 7. Oktober waren Terroristen der Hamas vom Gazastreifen aus in das israelische Grenzgebiet eingedrungen und hatten dort rund 1.200 Menschen ermordet. Daraufhin startete das israelische Militär eine Offensive in dem Palästinesergebiet.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.