Wissenschschaftszeitvertragsgesetz

Der erste Referentenentwurf war vor einigen Wochen ohne größere Einbindung der Öffentlichkeit vorgelegt worden. Im Anschluss entwickelte sich im Internet massive Kritik. Das Bundesbildungsministerium setzte darauf hin eine erneute Diskussionsveranstaltung mit allen Beteiligten an und signalisierte Entgegenkommen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft äußerte heute erneut scharfe Kritik. Die geweckten Hoffnungen auf eine stärkere Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Sinne von mehr Dauerstellen und verlässlichen Karrierewegen seien bitter enttäuscht worden, teilte die GEW mit . Der überarbeitete Referentenentwurf folge weitgehend den in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen zusammengeschlossenen Arbeitgebern. GEW-Vize Keller erklärte, die Ampelkoalition müsse den Entwurf stoppen und auf einen fairen Interessenausgleich statt eines Kotaus vor den Arbeitgebern pochen.