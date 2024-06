Fördergeld-Affäre

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Eine solche Prüfung widerspreche den Prinzipien der Wissenschaftsfreiheit, sagte die FDP-Politikerin in einer Sitzung des Ausschusses für Bildung und Forschung. Diese sei ein hohes Gut unserer Demokratie und müsse verteidigt werden.

Hintergrund ist ein offener Brief von Hochschullehrern, die sich im Mai hinter pro-palästinensische Proteste an Universitäten gestellt hatten. Im Juni hatte ein NDR-Bericht publik gemacht, dass innerhalb des Ministeriums eine Prüfung möglicher Konsequenzen für die Unterzeichner veranlasst worden sei, auch in Bezug auf Fördermittel.

Mehrere Parlamentarier im Ausschuss übten scharfe Kritik an Stark-Watzinger. Der CDU-Abgeordnete Jarzombek sprach von einem "gravierenden Vertrauensschaden".

