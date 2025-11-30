Wetter
Starke Bewölkung und gebietsweise Regen - regional zeitweise aufgelockert.

Das Wetter: Am Tag bei starker Bewölkung gebietsweise Regen. Vor allem im Südosten sowie im Westen und Nordwesten zeitweise aufgelockert. 1 bis 10 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen in der Südhälfte teils zäher Nebel. Sonst heiter bis wolkig. Zum Nachmittag hin im Nordwesten Bewölkungsverdichtung und nachfolgend im Nordseeumfeld etwas Regen. 2 bis 9 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag in der Nordwesthälfte viele Wolken, im Westen und Nordwesten örtlich etwas Regen. Sonst teils neblig-trüb, teils heiter mit durchziehenden Schleierwolken und trocken. 2 bis 9 Grad.
