Morgen in der Südhälfte teils zäher Nebel. Sonst heiter bis wolkig. Zum Nachmittag hin im Nordwesten Bewölkungsverdichtung und nachfolgend im Nordseeumfeld etwas Regen. 2 bis 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag in der Nordwesthälfte viele Wolken, im Westen und Nordwesten örtlich etwas Regen. Sonst teils neblig-trüb, teils heiter mit durchziehenden Schleierwolken und trocken. 2 bis 9 Grad.
Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.