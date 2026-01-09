"Elli" zieht über Deutschland hinweg

Schneeverwehungen werden zur Herausforderung für Autofahrer. (Lars Penning / dpa)

Die Bahn hatte den Fernverkehr wegen des Wintersturms "Elli" im Norden eingestellt. Vielerorts ist auch der Regional- und Nahverkehr betroffen, ebenso wie die Flughäfen in Hamburg und Hannover. In Norddeutschland, aber auch in anderen Regionen, führen Neuschnee und Glätte weiter zu Unfällen und Einschränkungen. In etlichen Städten wurde der Busverkehr eingestellt. In Bayern lösten Dutzende Unfälle zahlreiche Polizeieinsätze aus.

In Hamburg, Niedersachsen, Bremen und in Teilen Schleswig-Holsteins fiel der reguläre Schulbetrieb aus.

"Elli" hat auch Folgen für die Fußball-Bundesliga. So teilte St. Pauli mit, dass das für morgen Nachmittag angesetzte Spiel gegen Leipzig abgesagt werden müsse. Auch die Partie Bremen gegen Hoffenheim findet nicht statt.

