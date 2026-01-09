"Elli" zieht über Deutschland hinweg
Starke Verkehrsbehinderungen durch Schnee und Eisglätte

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr in Norddeutschland heute schrittweise wieder aufnehmen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist bundesweit noch den ganzen Tag über mit Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen.

    Ein Rettungswagen weicht Schneeverwehungen aus.
    Schneeverwehungen werden zur Herausforderung für Autofahrer. (Lars Penning / dpa)
    Die Bahn hatte den Fernverkehr wegen des Wintersturms "Elli" im Norden eingestellt. Vielerorts ist auch der Regional- und Nahverkehr betroffen, ebenso wie die Flughäfen in Hamburg und Hannover. In Norddeutschland, aber auch in anderen Regionen, führten Neuschnee und Glätte weiter zu Unfällen und Einschränkungen. In etlichen Städten wurde der Busverkehr eingestellt. In Bayern lösten Dutzende Unfälle zahlreiche Polizeieinsätze aus.
    In Hamburg, Niedersachsen, Bremen und in Teilen Schleswig-Holsteins fiel gestern der reguläre Schulbetrieb aus.
    "Elli" hat auch Folgen für die Fußball-Bundesliga. So teilte St. Pauli mit, dass das für heute Nachmittag angesetzte Spiel gegen Leipzig abgesagt werden müsse. Auch die Partie Bremen gegen Hoffenheim findet nicht statt.
    Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.