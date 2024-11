Angaben der Bundesregierung

Renovierte Altbauwohnungen in Prenzlauer Berg in Berlin. (dpa / picture alliance / Anette Riedl)

Am stärksten betroffen ist laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Lay Berlin: In der Hauptstadt verdoppelten sich die Mieten zwischen 2014 und 2023 von acht Euro 10 auf 16 Euro 35 pro Quadratmeter. In acht von insgesamt 14 betrachteten Großstädten lag der Quadratmeterpreis bei mehr als 10 Euro. Am höchsten sind die Mieten mit durchschnittlich mehr als 20 Euro pro Quadratmeter in München.

Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Angaben nicht repräsentativ für das gesamte Wohnungsangebot seien. Insbesondere Wohnungen im günstigen Mietsegment würden häufig nicht im Internet, sondern über Aushänge oder Makler vermittelt. Lay meinte, die Zahlen zeigten dennoch, dass die 2015 eingeführte Mietpreisbremse wirkungslos sei.

