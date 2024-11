Unter anderem im Schwarzwald hat heftiger Schneefall für Verkehrsprobleme gesorgt - hier ein LKW auf der L172 bei Titisee-Neustadt. (dpa / Jason Tschepljakow)

Innerhalb weniger Stunden zählte die Polizei in der Region zwischen Schwarzwald und Bodensee mehr als 200 wetterbedingte Unfälle, überwiegend Blechschäden. Auf der Autobahn 81 kam der Verkehr wegen des Schnees am Abend nahezu zum Erliegen. Auf der A98 bei Lörrach blieben zahlreiche Fahrzeuge stecken, mehrere Menschen mussten die Nacht in ihren Autos verbringen. Auch aus dem Allgäu werden starke Verkehrsprobleme gemeldet. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Alpenrand mit bis zu 25 Zentimeter Neuschnee, im Südschwarzwald mit bis zu 30 Zentimetern. Er warnt noch bis zum Morgen vor Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene, hohe Schneedecke.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.