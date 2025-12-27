In Skandinavien hat ein Wintersturm zu Verkehrsproblemen geführt. (picture alliance / TT NYHETSBYRÅN / Sam Hedman / TT)

Wie örtliche Medien berichteten, kamen in Schweden zwei Männer durch umstürzende Bäume ums Leben. In weiten Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens seien zehntausende Haushalte ohne Strom gewesen. Wegen des Sturms mit Orkanstärke und niedriger Temperaturen sei es außerdem zu zahlreichen Behinderungen im Auto- und Bahnverkehr sowie Problemen bei Fährverbindungen gekommen. In Finnland sei der Flughafen Kittilä geschlossen worden, nachdem zwei Flugzeuge wegen starker Böen von der Landebahn abgekommen waren. Verletzte habe es keine gegeben.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.