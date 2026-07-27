Börsendebüt für Chiphersteller CXMT in China (Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa)

Zum Handelsbeginn sprang das Papier des Unternehmens aus dem ostchinesischen Hefei um mehr als 470 Prozent in die Höhe. CXMT stieg mit einem Börsenwert von umgerechnet circa 450 Milliarden Euro zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Festlandchina auf. Es stellt sogenannte DRAM-Speicher her, die einen schnellen Datenzugriff ermöglichen. In der KI-Entwicklung sind die Chips wichtig, weil sie die Trainingsdaten der Modelle zwischenspeichern und damit als eine Art Gehirn fungieren.

Die hohe Nachfrage nach solchen Chips im Zuge des globalen Rennens um die Entwicklung neuer KI-Modelle hat für einen Angebotsengpass in der Branche gesorgt, vor allem bei Herstellern von Alltagselektronikgeräten.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.