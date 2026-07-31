Der Betriebsgewinn ⁠sei im Zeitraum von April bis Juni um 40 Prozent auf 476,5 Milliarden Yen (rund 2,97 Milliarden Dollar) gestiegen, teilte der japanische Technologiekonzern mit. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich, die im Schnitt mit 361 Milliarden Yen gerechnet ⁠hatten. ⁠Der PlayStation-Hersteller richtete seine Produktion zuletzt stärker auf die Unterhaltungsindustrie aus. Weitere Gewinne ​erhofft er sich von der für November ‌geplanten Veröffentlichung des Videospiels "Grand Theft Auto VI" von Take-Two. Beobachter trauen dem Titel bis zum Jahresende Verkaufszahlen von 30 bis 35 Millionen Stück zu. Im ‌Februar ‌soll zudem der hauseigene Titel "God of War Laufey" erscheinen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.