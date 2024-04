Starkregen hat in Sydney, Australien zu Überschwemmungen geführt. (Tim Seaton/AAP/dpa )

Zahlreiche Straßenzüge stehen unter Wasser, Menschen mussten aus Häusern und Autos gerettet werden. Eine Talsperre in der Nähe der Millionenstadt lief am Morgen über. Anwohner in niedrig gelegenen Wohngebieten wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

In der Nacht waren innerhalb kurzer Zeit zwischen 100 und 250 Millimeter Regen niedergegangen. Schon am Tag zuvor fiel innerhalb von 24 Stunden fast so viel Regen wie sonst durchschnittlich im gesamten Monat April.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.