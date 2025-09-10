Keller liefen voll, Straßenzüge wurden überflutet. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor teils extremem Starkregen in Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie Teilen von Baden-Würtemberg und Nordrhein-Westfalen. In Mönchengladbach etwa befreite die Feuerwehr nach Polizeiangaben eine Familie aus einer vollgelaufenen Wohnung.
Am stärksten betroffen sollen nach Angaben der Meteorologen der Raum Aachen, Köln, die Eifelregion und das Ahrtal sein. Das Unwetter sei aber nicht so extrem wie während der Ahrtal-Flutkatastrophe 2021.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.