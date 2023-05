Die Feuerwehr war in der Nacht mit Hunderten Kräften im Einsatz. Mehrere Häuser in der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf wurden zwischenzeitlich evakuiert. Der Radiosender FFH berichtete unter Berufung auf den Leiter der örtlichen Feuerwehr, Theis, der Daaden-Bach mit einer normalen Breite von drei bis vier Metern sei enorm angeschwollen. Die Rede ist von stellenweise bis zu 50 Meter. Keiner in der Gemeinde könne sich daran erinnern, dass so etwas schon einmal passiert sei , sagte Theis. Auch im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg sorgten Unwetter für Chaos. Von der Autobahn 3 meldete die Polizei Unfälle mit mehreren Verletzten.