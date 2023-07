In Südtirol hat ein Unwetter mit Starkregen schwere Schäden verursaccht (LFV Sütdirol / dpa / -)

In einigen Gegenden rissen Wassermassen Brücken über Bächen weg, wie etwa in Olang im Osten. Außerdem wurden in der Gegend Straßen und Gebäude durch Schutt und Schlamm blockiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Kilometer unterhalb des Grödner Jochs, einem Gebirgspass östlich von Bozen, ging eine Gerölllawine auf einem Parkplatz nieder und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Im Pustertal fielen in zwei Stunden 50 Liter Regen pro Quadratmeter.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.