Die Raumkapsel Boeing CST-100 Starliner vor ihrem ersten bemannten Flug ins All. (picture alliance / Anadolu / Paul Hennessy)

Die Kapsel vom US-Hersteller Boeing dockte kurz nach Mitternacht von der Internationalen Raumstation ab, zur Sicherheit ohne Besatzung. Nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa soll "Starliner" heute früh in der Wüste des Bundesstaates New Mexico aufsetzen. Bei dem Raumschiff waren nach dem Start zahlreiche technische Probleme aufgetreten. Die beiden Astronauten müssen daher noch Monate im All bleiben.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.