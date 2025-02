Großbritannien

Starmer: Bereit für Ukraine-Friedenstruppe

Der britische Premierminister Starmer hat sich bereit erklärt, Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden. In einem Gastbeitrag für die Zeitung "The Telegraph" schreibt Starmer, Großbritannien könne bei der Arbeit an Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine führende Rolle übernehmen. Das bedeute im Falle des Kriegsendes auch, Truppen vor Ort zu stationieren, falls das nötig sein sollte.