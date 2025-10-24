"Koalition der Willigen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensykj beim britischen Premierminister Keir Starmer in London (AFP / KIRSTY WIGGLESWORTH)

Großbritannien und Frankreich liefern der Ukraine bereits Waffen mit größerer Reichweite vom Typ Storm Shadow und Scalp. Daneben hat Kiew wiederholt Interesse an deutschen Taurus-Marschflugkörpern bekundet. Die Bundesregierung lehnte dies bislang stets ab, da sie eine weitere Eskalation befürchtet. Die schwarz-rote Koalition will aus taktischen Gründen weniger detailliert über Waffenlieferungen an die Ukraine berichten als die vorherige Ampel-Regierung. Dies beträfe auch etwaige Taurus-Lieferungen.

Derweil sagte Bundeswirtschaftsministerin Reiche der Ukraine bei einem Besuch in Kiew weitere Unterstützung beim Wiederaufbau der Energie-Infrastruktur zu. Sie bleibt bis Sonntag. Einem Sprecher zufolge wird es in ihren Gesprächen auch um einen Ausbau der deutsch-ukrainischen Rüstungskooperation gehen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.